Przegląd tygodnia z 13.03.2022 w Kwidzynie. Najważniejsze wydarzenia od 6.03 do 12.03.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Kwidzyn, 13.03.2022. 6.03 - 12.03.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Na terenie Prabut policjanci zatrzymali do kontroli kierującego audi. Okazało się, że jest on nietrzeźwy, ponadto 40-latek był poszukiwany i miał zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności i nawet 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów.

Buraczki pruskie, czernina kaszubska, gęś pomorska, kociewska zapiekana z grzybów, ruchanki to tylko niektóre z dań regionalnych, z których słynie Pomorze. Co jeszcze oryginalnego znajdziemy na talerzu? Sprawdźcie sami.