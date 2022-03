"Marzec w szpilkach". Pierwsze spotkanie w ramach cyklu dla kobiet odbyło się w Pracowni Haftu Artystycznego w Pastwie [ZDJĘCIA]

- Pierwsze spotkanie w kobiecym gronie w ramach „Marca w szpilkach” za nami. Ależ to było twórcze sobotnie popołudnie! Warsztaty batiku stały się wspaniałą okazją do inspirujących działań, rozmów o naszych kobiecych radościach, troskach i oczekiwaniach. Taniec integracyjny nawiązywał do sytuacji za naszą wschodnią granicą, ponieważ solidarność w tej trudnym czasie jest szczególnie ważna - informuje Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie.