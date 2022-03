Mieszkanka Kwidzyna straciła prawie 5 tys. złotych. Została oszukana metodą na "zdalny pulpit"

Do Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie w piętek (4 marca) wieczorem zgłosiła się mieszkanka Kwidzyna, która poinformowała funkcjonariuszy, że oszust wykorzystując jej dane, skradł z jej konta osobistego prawie 5 tys. złotych. Jak się okazało, kobieta zainstalowała oprogramowanie na telefonie, które umożliwia udostępnienie nie tylko obrazu z naszego ekranu komórki bądź komputera innej osobie, ale także pozwala jej wykonywać czynności na naszym sprzęcie posiadającym łączność z Internetem na odległość.

- W przypadku 68-letniej kwidzynianki sytuacja wyglądała tak, że oszust, podając się za przedstawiciela banku, zatelefonował do niej z informacją, że przed chwilą nastąpiło włamanie na jej konto bankowe i zlecony został przelew na wskazane dane osobowe. Przestępca, wykorzystując strach posiadaczki rachunku bankowego przed utratą oszczędności, zaoferował szybką pomoc w zabezpieczeniu konta przed utratą pieniędzy i podobnymi zagrożeniami. Prosił o zainstalowanie legalnego oprogramowania Any Desk i Quick Support, dzięki którym będzie mógł niezwłocznie udzielić wsparcia technicznego. Nieświadoma kobieta, zainstalowała legalne oprogramowania służące do obsługi zdalnego pulpitu, a tym samym przekazała oszustowi pełną kontrolę nad swoim telefonem podając kod do aplikacji. Po tych czynnościach do kobiety zaczęły przychodzić wiadomości sms z jej banku w których były informacje, że ktoś włamał się na konto i wypłacił 5 tys. złotych - informuje oficer prasowy KPP Kwidzyn.