Powiat kwidzyński. Strażacy podsumowali miniony tydzień. Na 14 interwencji połowę stanowiły wyjazdy do gaszenia pożarów

Od 28 lutego 2022 r. do 6 marca 2022 r. strażacy z powiatu kwidzyńskiego wyjeżdżali do 14 zdarzeń. Połowę z nich stanowiły pożary, w których straty oszacowano na ok. 26 tys. zł. Głównie gaszono ogień w Kwidzynie, gdzie odnotowano 3 takie zdarzenia.