Kwidzyn. „Gotowi do startu... Erasmus!”. Uczniowie CKZiU w Kwidzynie na praktykach zawodowych w hiszpańskiej Sewilli

- W ciągu tych trzech miesięcy wiele się wydarzyło, a scenariusz wydarzeń związanych z przygotowywaniem drugiej grupy pisała trwająca na świecie pandemia COVID-19. Reagowaliśmy na bieżąco, stosując się do zmieniających się przepisów w kraju i zagranicą. Zgodnie z założeniami projektu realizowaliśmy zajęcia z przygotowania kulturowego, doradztwa zawodowego oraz nauki języka angielskiego. Odbyły się także spotkania organizacyjne z uczestnikami projektu i ich rodzicami. Zdarzało się jednak, że niektóre z tych spotkań musiały odbyć się w formie online – informuje Renata Zienkiewicz , koordynator projektu.

Jak podkreślają nauczyciele CKZiU w Kwidzynie przygotowania do wyjazdu rozpoczęły się już w listopadzie ubiegłego roku.

Warto dodać, że nad przygotowaniem wyjazdu uczniów do Hiszpianii stał siedmioosobowy zespół w składzie: Dariusz Wichowski - dyrektor CKZiU, Renata Zienkiewicz- koordynator projektu, a także Jolanta Szpadkiewicz, Danuta Wiśniewska, Nataliya Haydarzhi, Jolanta Faryna oraz Katarzyna Manowska.

Kwidzyńska szkoła podkreśla, że do 5 lutego 2022 r. trwano w niepewności. W każdej chwili mogła bowiem zapaść decyzja o odwołaniu wyjazdu, związana z sytuacją pandemiczną w Polsce czy też w Hiszpanii. Z uwagi na bezpieczeństwu uczniów wyjeżdżających do Sewilli musiano także skorygować listę uczestników projektu. Ostatecznie umowy z uczestnikami oraz inne dokumenty związane z projektem podpisano dopiero w ostatnim tygodniu przed wyjazdem.