Kwidzyn. MMTS Kwidzyn ogrywa Energę MKS Kalisz i odnosi czwarte ligowe zwycięstwo z rzędu. Znakomity mecz Jędrzeja Zieniewicza

Szczypiorniści MMTS Kwidzyn kontynuują swoją dobrą passę. Tym razem kwidzynianie pokonali Energę MKS Kalisz 30:26, a znakomite spotkanie w zespole gospodarzy rozegrał Jędrzej Zieniewicz. Rozgrywający czerwono-czarnych rzucił rywalom aż 9 bramek i został uznany MVP tego spotkania. Warto dodać, że jest to już czwarte zwycięstwo MMTS z rzędu.

Początek meczu należał do zespołu z Kalisza, który wyszedł na prowadzenie po bramkach Marka Szpery i Roberta Kamyszka. Kwidzynianie na swoje pierwsze trafienie w tym meczu musieli poczekać do 5 minuty, kiedy to rzut karny wykorzystał Nikodem Kutyła. Nadal przeważali jednak goście, którzy po kolejnym trafieniu Roberta Kamyszka wrócili do dwubramkowej przewagi w tym spotkaniu.

Stan ten utrzymał się do 8 minuty i prowadzenia Energi MKS 4:2. Wówczas kwidzynianie poprawili swoją grę w defensywie, a kolejnymi udanymi interwencjami popisywał się Krzysztof Szczecina. Co ważne MMTS nie zawodził także w ofensywie i po 6 bramkach z rzędu (trafienia Jakuba Szyszki, Jędrzeja Zieniewicza i Nikodema Kutyły) gospodarze nie tylko odrobili straty, ale także wyszli na prowadzenie 8:4. Efektowną serie przerwały dopiero trafienia Marka Szpery i Mateusza Góralskiego (karny). Chwilę później udane interwencje Krzysztofa Szczeciny ponownie uruchamiały szybkie kontrataki Kwidzyna. W efekcie po 21 minucie MMTS prowadził 11:6, a cztery minuty później gospodarze prowadzili 14:8. Szczególnie podobać się mogła jedna z wcześniejszych akcji MMTS, w której Kamil Krieger wyłuskał piłkę w starciu z grającym dość niepewnie Stanisławem Makowiejewem, po czym rzucił do pustej bramki rywali. Sześciobramkowa przewaga MMTS utrzymała się niemal do końca pierwszej połowy. Tuż przed przerwą straty Kalisza zniwelował Maciej Pilitowski, ale to gospodarze mieli więcej powodów do zadowolenia podczas przerwy.

Po zmianie stron gra sie wyrównała, a ciężar gry w ataku kwidzynian wziął na siebie Jędrzej Zieniewicz. Przytomnością wykazał się również Michał Peret, który w 37 minucie zaskoczył rywali grających z pustą bramką, skutecznym rzutem ze środka boiska. W 42 minucie gry, po kolejnych trafieniach Jędrzeja Zieniewicza i Bartosza Nastaja, czerwono-czarni powiększyli swoją przewagę o 7 bramek - 22:15. Było to najwyższe prowadzenie MMTS w tym spotkaniu, jednak utrzymało się tylko przez moment. Kaliszanie w odpowiedzi rzucili bowiem 4 bramki przy jednym trafieniu Kwidzyna (Nikodem Kutyła - karny) i po 46 minutach gry różnica między zespołami zmniejszyła się do 4 trafień - 23:19. Jak się okazało stan ten utrzymał się do 57 minuty meczu i wyniku 28:24. Gdy chwilę później gola dla gości zdobył Kacper Adamski sytuacja na parkiecie zrobiła się nieco nerwowa. Kaliszanie dostrzegli bowiem swoją szansę na urwanie punktów gospodarzom i zaczęli stosować indywidualne krycie. MMTS wyszedł jednak cało z tej sytuacji, a gole Jędrzeja Zieniewicza i Roberta Orzechowskiego przypieczętowały zwycięstwo gospodarzy w tym spotkaniu. Wynik końcowy ustalił Piotr Krępa, ale komplet punktów pozostał w Kwidzynie.

MMTS Kwidzyn - Energa MKS Kalisz 30:26 (16:11)

MMTS: Szczecina, Matlęga - Kornecki, Grzenkowicz 3, Orzechowski 2, Krieger 1, Peret 2, Zieniewicz 9, Kutyła 8, Majewski, Guziewicz, Nastaj 1, Szyszko 4, Landzwojczak, Jankowski.

Energa MKS: Krekora, Zakreta - Krępa 4, Tomczak 2, Kamyszek 3, Adamski 2, Kus 2, Drej 1, Góralski 5, Wróbel, Szpera 3, Pilitowski K. 2, Pilitowski M. 2, Makowiejew.

Wyniki 18. Serii PGNiG Superligi:

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – Azoty Puławy 24:26 (10:13), Zagłębie Lubin – Orlen Wisła Płock 24:35 (12:16), Grupa Azoty Unia Tarnów – Sandra SPA Pogoń Szczecin 28:26 (13:11), Handball Stal Mielec – Gwardia Opole 32:28 (16:9), Torus Wybrzeże Gdańsk – Górnik Zabrze 25:24 (13:11), MMTS Kwidzyn – Energa MKS Kalisz 30:26 (16:11), Łomża Vive Kielce – Chrobry Głogów 43:23 (21:13).

