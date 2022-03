Powiat kwidzyński. Fatalne wznowienie rozgrywek dla Wisły Korzeniewo i Spójni Sadlinki. Nasi reprezentanci w V lidze bez zdobyczy bramkowej

Spójnia Sadlinki rundę rewanżową rozpoczynała na własnym terenie. Niestety podopieczni trenera Sławomira Kłosa przegrali z Kolejarzem Chojnice 0:1. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Gol dla gości padł natomiast w 61 minucie, kiedy to Patryk Drewek wykorzystał rzut wolny i skutecznym strzałem umieścił piłkę w siatce gospodarzy.

Gracze z Sadlinek starali się jak najszybciej odrobić straty, jednak stwarzane okazje nie przynosiły spodziewanego wyrównania. W 84 minucie do graczy Spójni uśmiechnęło się jednak szczęście, bowiem drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwony kartonik, zobaczył Dawid Schulz z drużyny gości i musiał opuścić plac gry. W efekcie przez ostatnie minuty goście grali w osłabieniu. Niestety mimo starań nie udało się doprowadzić do wyrównania i punkty pojechały do Chojnic.

Jeszcze w gorszych nastrojach z meczu wracali natomiast gracze Wisły Korzeniewo. Podopieczni trenera Radosława Dąbrowskiego przegrali bowiem w Skarszewach aż 5:0 (1:0). Pierwszego gola wiślacy stracili jeszcze w pierwszej części gry, kiedy to w 33 minucie trafił Piotr Runowski. Druga bramka dla Wietcisi padła już po przerwie, a dokładnie w 57 minucie meczu. Na listę strzelców wpisał się wówczas Paweł Depta. Na trzecie trafienie kibice czekali do 78 minuty, kiedy to prowadzenie gospodarzy podwyższył Bartłomiej Trzoska.