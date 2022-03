Pijany kierujący, z zakazem prowadzenia pojazdów i poszukiwany do odbycia kary. Prabuccy policjanci zatrzymali 40-latka OPRAC.: Karolina Staniszewska

pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne

Na terenie Prabut policjanci zatrzymali do kontroli kierującego audi. Okazało się, że jest on nietrzeźwy, ponadto 40-latek był poszukiwany i miał zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności i nawet 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów.