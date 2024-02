Kamienica przy ul. Hallera w Kwidzynie wyremontowana. Miasto otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego

Zakończył się remont kamienicy przy ul. Hallera. Jak poinformował Urząd Miejski w Kwidzynie, prace obejmowały m.in. wymianę i docieplenie dachu, docieplenie murów styropianem, nałożenie nowego tynku, montaż balustrad, remont klatki schodowej, wymianę okien w piwnicy oraz wymianę oświetlenia na klatce schodowej. Co ważne, na realizację tej inwestycji miasto otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, które pokryło 80 proc. kosztów remontu.

- Jest to pierwsza modernizacja miejskiej kamienicy z wykorzystaniem takiego montażu finansowego. Przetarliśmy ścieżkę otrzymania środków z BGK, jestem zatem dobrej myśli, co do pozyskania wsparcia na remont kolejnych miejskich kamienic. Potrzeb jest wiele, a wykorzystanie środków zewnętrznych odciąża budżet naszego miasta. Oczywiście wielkie znaczenie ma przede wszystkim poprawa komfortu mieszkańców oraz obniżenie ich rachunków za ogrzewanie - poinformował w komunikacie urzędu Jan Kozłowski, dyrektor Zakładu Infrastruktury Miejskiej w Kwidzynie.