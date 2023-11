Bezgotówkowe Kino Objazdowe ponownie odwiedzi Prabuckie Centrum Kultury i Sportu. Sprawdziliśmy, jakie filmy będzie można obejrzeć OPRAC.: Karolina Staniszewska

W niedzielę, 26 listopada, do Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu ponownie zawita Bezgotówkowe Kino Objazdowe. W repertuarze "Psi Patrol: Wielki Film", "Kajtek Czarodziej", "Uwierz w Mikołaja" oraz "Chłopi". Przypomnijmy, że projekt, którego partnerem strategicznym jest Fundacja Polska Bezgotówkowa, został zainicjowany w odpowiedzi na potrzebę edukacji w zakresie finansów cyfrowych oraz upowszechniania kultury wśród mieszkańców mniejszych miejscowości, w których na co dzień nie ma dostępu do kina.