Kwidzyn. Dorota Szelągowska wraz z ekipą wyremontowała mieszkanie 43-letniej Marty z Kwidzyna. Emisja programu już 2 maja 2022 r.

Już w najbliższy poniedziałek, 2 maja 2022 r. będzie można obejrzeć efekty zmian wprowadzonych w mieszkaniu kwidzynianki, pracującej jako wychowawczyni w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

- Praca z młodzieżą jest jej wielką pasją i prawdziwym powołaniem. O swoich wychowankach mówi „moje dziewczynki”. Mieszka tuż obok ośrodka, więc w zasadzie jest do dyspozycji swoich podopiecznych przez 24 godziny na dobę. Niejedna z nich to właśnie dzięki Marcie wyszła na prostą i ułożyła sobie życie. Marta mieszka sama w trzypokojowym mieszkaniu. Niedawno wyprowadziła się od niej córka, która niedługo urodzi dziecko. W mieszkaniu niby jest dużo miejsca, ale jednocześnie panuje chaos. Nic nie jest dostosowane do nowego, samodzielnego życia Marty - czytamy w zapowiedzi poniedziałkowego programu.