Za nami ostatnie spotkanie w ramach cyklu "Marzec w szpilkach". Mieszkanki gminy Kwidzyn spotkały się w Rakowcu [ZDJĘCIA]

- Wysokie obcasy były także jednym z rekwizytów na scenie świetlicy w Rakowcu, a występ Katarzyny Kołeczek celnie uchwycił kobiece refleksje. Aktorka rozbawiła Panie do łez, ukazując rozterki drzemiące w kobiecym postrzeganiu własnej osoby. „Co mądra pani wiedzieć powinna”, to bardzo smacznie podana duża dawka dobrego humoru, która tak jak droga maseczka przykrywa zmarszczki powstałe w wyniku zadumy nad tym, co tak naprawdę ważne - informują organizatorzy.

To, co godne uwagi, można było odnaleźć na wystawie grafik i rysunków Anny Pichlak „Portret kobiecości, czyli urodziłam się by być szczęśliwą, a nie idealną”. Warto dodać, że w polu zainteresowania autorki są głównie kobiety.