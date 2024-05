Ukradł 12 worków nasion o wartości 24 tys. złotych. Swoje łupy przewoził rowerem, miał ponad 2,5 promila. Zatrzymali go gardejscy policjanci

Nieznany sprawca ukradł z przyczepy, pozostawionej na czas siewu na skraju pola, 12 worków nasion kukurydzy o wartości 24 tys. złotych. Taką informację otrzymali dzielnicowi z Posterunku Policji w Gardei. Policjanci przyjęli zawiadomienie w tej sprawie i ustalili, kto może mieć związek z kradzieżą.

Funkcjonariusze w centrum wsi zauważyli mężczyznę, który chwiejnym krokiem prowadzi rower, a na nim... sześć worków ze skradzionymi nasionami.

- Na terenie posesji zatrzymanego mężczyzny policjanci zabezpieczyli pozostałe sześć worków kukurydzy, które wróciły do właściciela, by mógł on dokończyć siew. Badanie alkomatem 49-latka wykazało, że miał on w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Sprawca został osadzony w policyjnej izbie zatrzymań - informuje asp. Anna Filar, oficer prasowy KPP Kwidzyn.