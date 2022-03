Strażacy z powiatu kwidzyńskiego podsumowali miniony tydzień. Większość z 42 interwencji stanowiły wyjazdy do gaszenia pożarów

Najwięcej pożarów miało miejsce na terenie Kwidzyna (straty oszacowano na ok. 40 tys. zł) oraz gminy Prabuty. W obu przypadkach doszło do ośmiu wyjazdów strażackich. Sześć pożarów miało miejsce na terenie gminy Kwidzyn, a po jednym zdarzeniu tego typu odnotowano w gminie Ryjewo i gminie Sadlinki.

Najbardziej kosztowne okazały się natomiast 3 pożary na terenie gminy Kwidzyn, w których straty oszacowano na ok. 310 tys. zł. Jednym z nich był pożar dachu domu wielorodzinnego przy ul. Piastowskiej w Gardei, do którego doszło 16 marca 2021 r. Do zdarzenia zostały zadysponowane 4 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kwidzynie, 2 zastępy z OSP Gardeja oraz zastęp z OSP Sadlinki. Na miejscu działali także policjanci, zespół ratownictwa medycznego i pogotowie energetyczne.

W przypadku strażackich wyjazdów do miejscowych zagrożeń najczęściej interweniowano w Kwidzynie, gdzie odnotowano 4 takie zdarzenia. Trzykrotnie wyjeżdżano do zdarzeń na terenie gminy Ryjewo (straty ok. 42 tys. zł), a po dwie interwencje miały miejsce na terenie gmin Gardeja, Kwidzyn oraz Sadlinki. Pojedynczy wyjazd odnotowano natomiast na terenie gmin Prabuty.

Strażacy interweniowali m.in. 17 marca 2022 r. na Drodze Krajowej nr 55 w okolicach Brachlewa, gdzie pracowali przy wypadku drogowym. Dwa dni później również interweniowano przy DK 55, choć tym razem doszło do zderzenia dwóch pojazdów w Gardei.