Gardeja. Spłonął dach domu wielorodzinnego przy ul. Piastowskiej. Strażacy gasili pożar od wewnątrz oraz z ustawionego podnośnika

Pożar wybuchł we środę, 16 marca 2022 r. , w jednym z budynków mieszkalnych przy ul. Piastowskiej w Gardei. O godz. 17.46 informacja o tym zdarzeniu wpłynęła do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie. Do działania skierowano wówczas 4 zastępy strażackie z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kwidzynie, 2 zastępy z OSP Gardeja oraz jeden zastęp OSP Sadlinki. Na miejscu pojawił się także zespół ratownictwa medycznego, pogotowie energetyczne oraz policja.