W kwidzyńskim szpitalu „Zdrowie” uroczyście otwarto zmodernizowany Blok Operacyjny. Pierwsi pacjenci pojawia się już 11 kwietnia OPRAC.: Mirosław Wiśniewski

W kwidzyńskim Szpitalu "Zdrowie”, należącym do Grupy EMC, oddano do użytku nowy blok operacyjny wraz z dysponującą 4 stanowiskami salą wybudzeń. Dzięki wartej ponad 5,7 mln zł inwestycji, mieszkańcy miasta i okolic zyskają dostęp do opieki medycznej na najwyższym poziomie. To jednak nie koniec inwestycji w kwidzyńskim szpitalu. W planie jest m.in. remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.