Kwidzyn. „Weterani” wygrywają rozgrywki Kwidzyńskiej Ligi Miejskiej Tenisa Stołowego. W finale zwycięzcy pokonali „Makor” 3:1

Faza play-off, która rozpoczęła się po rundzie zasadniczej, zmieniła jednak ostateczną klasyfikację tego sezonu. W pierwszej rundzie rundy pucharowej wyraźnie wygrywali faworyci, którzy zwyciężali swoich rywali 3:0. Takim wynikiem kończyły się mecze Elektryka z Firmą Król, Jasnoch Team z Janatan Meble, Weteranów ze Świeżakami, Dar Team z ekipą „Brothers” oraz pojedynek Makor - Codex. Wyjątek stanowiło jedynie starcie sąsiadujących ze sobą w ligowej tabeli ekip „Rodus” i „Joker”. Ostatecznie po zaciętej walce 3:2 wygrała jednak drużyna Leszka Krawieckiego i Jana Kowalskiego. W drugiej rundzie fazy play-off pewnie wygrali już tylko Weterani, którzy 3:0 ograli drużynę „Rodus”, która wcześniej musiała rozegrać 5 setów. W pozostałych parach walka była dużo bardziej wyrównana. Ostatecznie Jasnoch Team pokonał Elektryka 3:2, a Makor również 3:2 pokonał Dar Team. W półfinale znalazły się zatem cztery zespoły, które w fazie zasadniczej zgromadziły najwięcej punktów: Non Stop Taxi, Makor, Weterani oraz Jasnoch Team. W bezpośrednich pojedynkach padły natomiast zaskakujące wyniki.

Lider fazy zasadniczej czyli Non Stop Taxi przegrał bowiem Jasnoch Team, czwartym zespołem ligowej tabeli, w czterech setach - 1:3. Takim samym wynikiem zakończyło się również drugie półfinałowe starcie, w którym Weterani pokonali drużynę Makor. W finale zagrali zatem Weterani oraz Jasnoch Team, a mecz zakończył się zwycięstwem Dariusza Skrockiego i Dariusza Kępki 3:1. W meczu o III miejsce Non Stop Taxi w trzech setach rozprawił się natomiast z drużyną Makor - 3:0.

Ostatecznie mistrzem ligi miejskiej w sezonie 2021/22 zostali więc Weterani, którzy wyprzedzili Jasnoch Team, Non Stop Taxi oraz Makor. Natomiast miejsca 5-13 w końcowej tabli rozgrywek nie zmieniły się i kolejność drużyn wyglądała tak samo jak po rundzie zasadniczej.