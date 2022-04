Medale Judo Zielińscy Kwidzyn w mistrzostwach Polski juniorów i seniorów w sumo. Klaudia Kaczor na podium rywalizacji juniorek i seniorek

Klaudia Kaczor wystąpiła w kat. 50 kg juniorek, zdobywając ostatecznie srebrny medal mistrzostw Polski. Do rywalizacji w tej kategorii przystąpiło 8 zawodniczek, które początkowo zostały podzielone na dwie grupy eliminacyjne. Klaudia znalazła się w grupie B, w której nie miała sobie równych i z kompletem zwycięstw awansowała do dalszej fazy rozgrywek. W półfinale kwidzynianka rozgromiła natomiast Dominikę Śniadą z Guliwera Kielce, aby w finale zmierzyć się z Justyną Komzą z ULKS 29 Włyń, zwyciężczynią grupy A. Niestety Klaudia musiała uznać wyższość starszej o rok rywalki i zadowolić się srebrnym medalem i tytułem wicemistrzyni Polski juniorek.

Klaudia wystąpiła jednak także w turnieju seniorek, gdzie również udało jej się wywalczyć medal. Do walki w kategorii 50 kg przystąpiło ostatecznie pięć zawodniczek, a rywalizację wygrała doświadczona Marta Gruszkiewicz z UKS Sorga Zamość, która pokonała wszystkie rywalki. Srebro przypadło Justynie Komzie, a brąz wywalczyła właśnie zawodniczka Judo Zielińscy Kwidzyn. Warto dodać, że podopiecznej trenera Tomasza Wiśniewskiego udało się pokonać dwie rywalki, co zapewniło jej miejsce na najniższym stopniu podium.