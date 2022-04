Śmiertelny wypadek w Marezie z udziałem 26-letniej kobiety. Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowali policjanci i strażacy

- Apelujemy o zdrowy rozsądek, rozwagę i ostrożność podczas prowadzenia wszelkich pojazdów. Nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Systemy bezpieczeństwa, które coraz częściej posiadamy w swoich autach mają jedynie wspomagać naszą jazdę, jednak nie zwalniają nas z myślenia i przewidywania tego co się dzieje na drodze. Pamiętajmy też, że pomimo słonecznej pogody i braku opadów możemy przy niedostosowaniu prędkości doprowadzić do tragedii.