Potrącenie pieszego na pasach. Do zdarzenia doszło w Prabutach na ul. Warszawskiej na oznakowanym przejściu dla pieszych

Potrącenie na przejściu dla pieszych

W czwartek, 15 lutego, w Prabutach doszło do groźnie wglądającego zdarzenia na przejściu dla pieszych.

- Kilka minut przed godz. 16, na ul. Warszawskiej w Prabutach doszło do potrącenia pieszego. Z ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 28-latka kierująca pojazdem marki Renault nie ustąpiła pierwszeństwa pieszemu, który znajdował się na oznakowanym przejściu dla pieszych. 15-letni pieszy został przetransportowany przez karetkę pogotowia do szpitala. Na szczęście nie doznał poważnych obrażeń - informuje asp. Anna Filar, oficer prasowy KPP Kwidzyn.

Policjanci przypominają, że kierowcy zbliżający się do przejść dla pieszych zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności oraz do zmniejszenia prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu (albo na nie wchodzącego), a także do ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.