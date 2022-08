Powiat kwidzyński. Zderzenie toyoty oraz ciągnika rolniczego na trasie dojazdowej do mostu na Wiśle. Auto dachowało w przydrożnym rowie

Do opisywanego zdarzenia doszło we środę, 10 sierpnia 2022 r. O godz. 9.00 dyżurny policji w Kwidzynie otrzymał wówczas informację, że na trasie dojazdowej do mostu na Wiśle doszło do zderzenia drogowego z udziałem ciągnika rolniczego i samochód marki Toyota. Oficer dyżurny natychmiast wysłał na miejsce policjantów oraz powiadomił pozostałe służby ratownicze.