Kwidzyn. Od upalnego słońca po deszcz i grad – tak wyglądało tegoroczne świętowanie „Cudu nad Wisłą” pod Gdaniskiem

Zainteresowani służbą wojskową mogli także porozmawiać na ten temat z żołnierzami z Wojskowego Centrum Rekrutacji. Nie zabrakło także żołnierskiej grochówki, do której ustawiała się chyba najdłuższa kolejka. Zjeść można było jednak również chleb ze smalcem, ogórki czy też domowe ciasto. Nie zabrakło także stoiska z napojami, a także z lodami oraz goframi. Wszystko natomiast działo się przy upalnej pogodzie.

Sceniczne występy rozpoczęły się o godz. 13.00, od występu „Fruktaków”, które swoimi piosenkami zachęcały najmłodszych do wspólnej zabawy. Czasem swoje umiejętności musieli wykazać także rodzice, którzy stanęli do konkursu wraz ze swymi pociechami. Ze sceny usłyszeliśmy m.in. „Gruszkę”, „Dzięcioła” czy też „Światła drogowe”. Chwilę później przed sceną swoje umiejętności zaprezentowały z kolei kwidzyńskie mażorteki. Kolejnym punktem muzycznym był natomiast występ Kociewskiej Orkiestry Dętej „Torpeda” z Tczewa, w skład której wchodzili także kwidzynianie. Występ spodobał się na tyle, że nie obyło się również bez utworu na bis.