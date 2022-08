Kwidzyn. Letnie Granie w Parku Plebiscytowym – plenerowe koncerty Zbigniewa Kulwickiego i Gary Moore Tribute

Koncert otworzył Zbigniew Kulwicki, wokalista z pobliskiego Grudziądza, który wykonał popularne przeboje muzyki popularnej, a także znane utwory operetkowe oraz musicalowe. Usłyszeliśmy m.in. „My way” Franka Sinatry, „If I were a rich man” z musicalu „Skrzypek na dachu” czy też hit Elvisa Presleya „You are always on my mind”.