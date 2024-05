Porażka MMTS Kwidzyn w Ostrowie Wielkopolskim, czerwona kartka dla trenera. Kwidzyńscy szczypiorniści kończą sezon na VIII miejscu

MMTS przegrywa w Ostrowie Wielkopolskim. Kwidzynianie kończą sezon na VIII miejscu

Po przerwie gospodarze kontynuowali swoją dobrą passę. Dzięki temu w 34 minucie, bo bramkach Daniela Reznicky'ego , powiększyli swoją przewagę do stanu 19:11. Kwidzynianie zdołali jednak poprawić swoją grę i w kolejnych 6 minutach to podopieczni trenera Bartłomieja Jaszki dominowali na parkiecie. Czerwono-czarni zdobyli 7 bramek przy zaledwie dwóch trafieniach Ostrovii , dzięki czemu po 40 minutach tracili do miejscowych tylko 3 bramki - 21:18.

Starcie Ostrovii z drużyną MMTS rozpoczęło się od trafienia Patryka Marciniaka , na co kwidzynianie szybko odpowiedzieli golem Roberta Kamyszka . Wyrównany początek utrzymał się następnie do 6 minuty i wyniku 4:4. Wówczas kwidzynianom udało się odskoczyć gospodarzom. Najpierw na 1-2 bramki, po czym w 13 minucie MMTS prowadził już 8:5. Niestety w kolejnych minutach podopieczni trenera Bartłomieja Jaszki kompletnie zacięli się w ataku. Dramat trwał długie 17 minut, podczas których MMTS zdołał zdobyć zaledwie dwa gole ( Michał Potoczny ), tracąc w tym czasie aż 11 bramek. W efekcie po pierwszej połowie Ostrovia prowadziła z kwidzynianami aż 16:10.

Jak się okazało trzybramkowa różnica utrzymała się do 47 minuty meczu i wyniku 26:23, po czym przewagę na parkiecie ponownie zyskali podopieczni trenera Kima Rasmussena. Szczypiorniści z Ostrowa Wielkopolskiego zdobyli wówczas 5 bramek z rzędu i po 54 minutach gry prowadzili we własnej hali 31:23.

Wydawało się, że zwycięstwo w tym spotkaniu jest już sprawą rozstrzygniętą. Kwidzynianie rzucili się jednak do odrabiania strat, choć upływający czas nie pozwolił im na zbyt wiele. W 60 minucie, po trafieniu Alana Guziewicza, czerwono-czarnym udało się jedynie zmniejszyć rozmiar strat do 4 bramek - 28:32. Emocji jednak nie brakowało o czym świadczą chociażby kary dla trenera kwidzynian Bartłomieja Jaszki, który za komentarze kierowane do sędziów ukarany został czerwoną kartką. Nie miało to jednak wpływu na wyłonienie zwycięzcy tego spotkania, a w końcowych sekundach meczu wygraną ostrowian przypieczętował ostatecznie Mateusz Wojciechowski.