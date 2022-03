Kwidzyn. Zawodniczki MTS Kwidzyn awansowały do finału mistrzostw Polski juniorek w piłce ręcznej. Trener Mariusz Kupc liczy na grę w obronie

- Raczej uspokajać. Podkreślałem, że nie musimy się nigdzie spieszyć. Mamy grać spokojnie, odjechać rywalkom i wtedy grać sobie długie akcje, bo pośpiech jest w interesie Gdyni. Jeśli mamy dobry wynik to rywalki mają się spieszyć, a nie my. Na szczęście w miarę to podziałało.

- W finale mistrzostw Polski juniorek zagracie z Varsovią Warszawa, która w swoim meczu wysoko pokonała Sośnicę Gliwice. Co nas czeka w walce o złoto?

- W finale musimy zagrać perfekcyjnie. W meczu z Gdynią dobrze zagrała nasza obrona, a czasem takie ciężkie mecze wygrywa się właśnie obroną. W ataku można popełniać błędy, ale obrona to podstawa. Jeśli w meczu z Warszawą postawimy się w obronie to jest duża szansa na doby wynik. Liczę też, że odpalą dziewczyny, które w meczu z Arką za bardzo nie pograły. Nie da się bowiem bazować ciągle na tych samych zawodniczkach, inne dziewczyny też muszą się włączyć. Co by jednak nie było dla mnie już jest to „mistrzostwo świata”, gramy w finale mistrzostw Polski.