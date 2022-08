Gol Piotra Myścicha zapewnił Suprze Kwidzyn inauguracyjne zwycięstwo w V lidze. Inauguracyjne porażki Sadlinek, Prabut i Korzeniewa

-Przede wszystkim jestem dumny ze swoich chłopaków, z dzisiejszego podejścia, z zaangażowania, z tego, że realizowali od 1 do 90 minuty to co sobie założyliśmy. Naprawdę dużo zdrowia kosztował nas ten mecz. Mimo tego, że to rywal częściej utrzymywał się przy piłce, przebywał na naszej połowie, mieliśmy zdecydowanie więcej sytuacji do zdobycia bramki. Na pewno nad tym aspektem musimy popracować. Ten mecz powinniśmy jednak „zakończyć” już w pierwszej połowie, bo mieliśmy 3-4 dogodne sytuacje do zdobycia bramki. Zwycięzców się jednak nie ocenia, fajnie zainaugurowaliśmy te rozgrywki, co na pewno napawa optymizmem – stwierdził po meczu trener Andrzej Tołstik.