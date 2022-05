Gladiatorzy 2022 z Kwidzyna: Zbigniew Markuszewski oraz Jakub Szyszko. Uhonorowano laureatów plebiscytu PGNiG Superligi

Postawa MMTS Kwidzyn pod wodzą trenera Zbigniewa Markuszewskiego to największa niespodzianka obecnego sezonu. Trzeba bowiem przypomnieć, że trener pojawił się w Kwidzynie, w celu ratowania tragicznej sytuacji w klubie, który był bliski zniknięcia ze sportowej mapy Polski.

Już okres przygotowawczy zwiastował, że powrót na ławkę trenerską klubowej legendy MMTS (to pod wodzą trenera Zbigniewa Markuszewskiego klub sięgnął po największe trofea w historii), który zastąpił na tym stanowisku Bartłomieja Jaszkę, był znakomitym rozwiązaniem. Doświadczony szkoleniowiec z przekąsem zauważał, że idzie „aż za dobrze”, przestrzegając przed tym co może się wydarzyć w sezonie zasadniczym. W nim jednak czerwono-czarni prezentowali się świetnie, zajmując ostatecznie znakomite, IV miejsce w sezonie 2021/22. Nikogo więc nie zaskoczyło, że szkoleniowiec MMTS Kwidzyn znalazł się również w gronie nominowanych do Gladiatora 2022 w kategorii trener roku. O statuetkę Zbigniew Markuszewski rywalizował z trenerem mistrza Polski – Tałantem Dujszebajewem (Łomża Vive Kielce) oraz wicemistrza Polski – Xavierem Sabate (Orlen Wisła Płock).