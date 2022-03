ZUS pomoże wypełnić wniosek o 500 plus i RKO. W tym tygodniu pracownicy ZUS zjawią się w Prabutach

Celem ZUS jest dotarcie do osób, które mają ograniczone możliwości odwiedzenia placówek ze względu na odległość lub ograniczenia komunikacyjne. Eksperci ZUS będą dostępni w czwartek, 17 marca w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach przy ul. Łąkowej 22 w godzinach od 10 do 14.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia ZUS przyjmuje wnioski z programu „Rodzina 500 plus” na nowo narodzone dzieci. Od 1 lutego natomiast rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski na dzieci, które już korzystały ze wsparcia, na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Od 1 stycznia można też składać do ZUS wnioski o wypłatę Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Świadczenie przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. W ramach RKO rodzice otrzymają maksymalnie 12 tys. złotych.