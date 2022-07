Weekend w powiecie kwidzyńskim 22-24.07.2022. Co będzie się działo? M.in. koncerty, spotkanie autorskie, turniej łuczniczy oraz Wrak Race

"Letnie granie"

Jah Trio Travelers to akustyczne trio jazzowe. Zespół tworzą: lider Jan Jarecki – fortepian, Michał Aftyka – kontrabas oraz Marcin Sojka – perkusja. Trio w swojej twórczości stawia na nowoczesne brzmienie, wykorzystuje elementy swingu, groove’u oraz szeroko pojętej improwizacji. Są laureatami wielu konkursów.

Spotkanie autorskie

Tego samego dnia, również o godz. 19, w Gardei odbędzie się spotkanie autorskie z Mirosławem Kowalczykiem . Spotkanie „Tropem Gryfa i Zaginionych Instrumentów” odbędzie się w plenerze, przy Bibliotece Publicznej gminy Gardeja . Trzeba dodać, że będzie to wyjątkowa przygoda przepełniona tajemnicą, a uczestnicy będą mieć nie lada zabawę! W programie m.in.: wieczorne poszukiwanie postaci z książek autora, średniowieczna muzyka i słuchowisko radiowe do bajki, moc niespodzianek – książki z autografem autora, ceramiczne kubeczki, mapa przygód i gra planszowa, a także pierniki gardejskie wypiekane według XIX-wiecznej receptury! A ponadto mini recital młodego akordeonisty Antoniego Kędry.

Natomiast w niedzielę, 24 lipca mamy dla Was aż cztery propozycje imprez!

Rajd rowerowy

O godz. 10 na Placu Św. Jana Pawła II w Kwidzynie rozpocznie się 8. Powiślańsko-Kociewski Rajd Rowerowy. Z placu pod teatrem zawodnicy wyruszą w trasę liczącą około 57 kilometrów trasa rajdu: Kwidzyn – Podzamcze – Gurcz – Jarzębina – Janowo – Lipianki – Jaźwiska – Potłowo – Nicponia – Tymawa – Jelenica – Aplinki – Korzeniewo – Mareza – Kwidzyn). Dodajmy, że organizatorem rajdu jest Lokalna Organizacja Turystyczna „Kociewie”, a data rajdu symbolicznie nawiązuje do otwarcia mostu Opalenie -Kwidzyn, mostu który przekracza granice i łączy regiony. Ważne dla uczestników rajdu jest to, że organizator przewozi cięższe bagaże na całej trasie rajdu, wyżywienie będzie we własnym zakresie zawodników, ale na trasie przewidziane są poczęstunki. Jak informują organizatorzy, podczas rajdu należy przestrzegać obowiązujących zasad sanitarnych. Zapisy na 8. Powiślańsko – Kociewski Rajd Rowerowy odbywają się telefonicznie: 58 531 37 41, mailowo [email protected] a także poprzez wiadomości na Facebooku.