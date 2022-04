Weekend na drogach powiatu kwidzyńskiego. M.in. doszło do wypadku, w którym ranna została 12-latka jadąca hulajnogą elektryczną

- Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 12-latka jadąc hulajnogą elektryczną, nie zastosowała się do znaków i sygnałów drogowych, wjechała z dużą prędkością na przejście dla pieszych , w wyniku czego została potrącona przez prawidłowo jadącą VW 59-letnią kobietę. Dziewczynka z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala w Grudziądzu - informuje mł.asp. Anna Filar, oficer prasowy KPP Kwidzyn .

W piątek około godz. 12.00 w Kwidzynie na ulicy Grunwaldzkiej doszło do potrącenia 12-letniej dziewczynki.

Za nami świąteczny weekend. Od piątku (15 kwietnia) do poniedziałku (18 kwietnia) na drogach powiatu kwidzyńskiego doszło do jednego wypadku i czterech kolizji drogowych. W wypadku ranna została 12-letnia dziewczynka.

Tego samego dnia po południu policjanci zatrzymali w Prabutach do kontroli drogowej kierowcę VW, którego styl jazdy wskazywał na to, że może się on znajdować pod działaniem alkoholu. Gdy tylko policjanci zaczęli z nim rozmawiać, potwierdziły się ich przypuszczenia. Mężczyzna był nietrzeźwy, w jego organizmie było prawie 2,5 promila.