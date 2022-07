W Rodowie rozpocznie się 31. Międzynarodowy Plener Rzeźbiarsko-Malarski "Pole sztuk". Co będzie się działo w Wiosce Cudów?

Jak co roku, od ponad 30 lat, do małej wsi w gminie Prabuty zjadą się artyści z całej Polski. Jeśli nigdy nie byliście w Rodowie, musicie wiedzieć, że sztuka odcisnęła tu swoje piętno. Mnóstwo tu rzeźb, murali, obrazów czy instalacji, które powstawały podczas plenerów na przestrzeni lat. I tak podczas jednego z wcześniejszych plenerów do Rodowa przylgnęła nazwa „Wioska Cudów”.

Od niedzieli, 24 lipca Rodowo zostanie opanowane przez artystów, którzy przyjadą na Międzynarodowy Plener Rzeźbiarsko-Malarski. Natomiast oficjalne rozpoczęcie pleneru odbędzie się 25 lipca o godz. 19. Warto dodać, że plener odbędzie się już 31. raz.