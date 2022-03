W Brokowie samochód osobowy wjechał do przydrożnego rowu po najechaniu na sarnę. Policjanci apelują o ostrożność OPRAC.: Karolina Staniszewska

pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne

Na drogach naszego powiatu dochodzi niemal do kilkudziesięciu zdarzeń rocznie z udziałem dzikich zwierząt. Do jednego z nich doszło w minioną niedzielę w Brokowie, gdzie samochód osobowy wjechał do przydrożnego rowu po najechaniu na sarnę. Zderzenie samochodu z sarną, dzikiem, czy łosiem może być tragiczne w skutkach, nie tylko dla tego stworzenia, ale także dla kierowców i pasażerów. Kwidzyńscy policjanci apelują do kierowców o zwiększenie ostrożności podczas jazdy przez las.