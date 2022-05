UMKS Kwidzyn zaprasza na Światowy Dzień Orienteeringu. Specjalne zawody odbędą się 17 maja 2022 r. na terenach Miłosnej

Światowy Dzień Orienteeringu obchodzony jest 24 maja, jednak w Kwidzynie specjalne zawody nawiązujące do tego dnia odbędą się już we wtorek, 17 maja 2022 r. Rywalizacja odbywać się będzie na terenach Miłosnej, gdzie przygotowano 3 trasy o różnym stopniu trudności. Dla początkujących oraz całych rodzin zaplanowano prostą trasę o długości ok. 2 km. Nieco bardziej zaawansowani mogą pokonać 3-km trasę o średnim poziomie trudności. Dla znających bieg na orientację przygotowano natomiast trasę o długości ok. 4 km.

- Rozpocznij swoją przygodę z biegiem na orientację. Pokaż swoim dzieciom jak mogą się rozwijać fizycznie i umysłowo jednocześnie – zachęca UMKS Kwidzyn.