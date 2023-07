Tu możesz znaleźć najlepsze lodziarnie w Kwidzynie. Sprawdź adresy w lipcu 2023

Jakie były pierwsze lody?

Pierwsze wzmianki o deserach z mleka, owoców i lodu pochodzą ze starożytnych Chin. W Europie także zajadali się tym przysmakiem wybrani mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Był to posiłek wykwintny, unikatowy i trudny do wykonania ze względu na konieczność sprowadzania lodu z wysokich partii górskich.

W epoce Renesansu odkryto, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie włożony do naczynia z solą i lodem zostanie on zamrożony. Pierwsza lodziarnia pod nazwą Cafe Procope pojawiła się w 1686 roku we Francji.

W naszym kraju większą popularność lody zyskały w dwudziestoleciu międzywojennym. Były one sprzedawane z wózków na ulicach Warszawy, Krakowa, Lwowa pod postacią dwóch złączonych ze sobą wafli. Otwarto także pierwsze lodziarnie, które wabiły do siebie rzesze klientów.

Po wojnie zaczęto produkować lody na szerszą skalę. Rzemieślnicy Przyrządzali je w specjalnie stworzonych do tego maszynkach. Były serwowane w waflach lub andrutach. Pojawiły się także te na patyku. Lodziarnie w Kwidzynie otwierano w centrum i przy najpopularniejszych ulicach. Lody dostać można było jedynie w okresie letnim, dlatego też był to deser, na który czekano przez cały rok i posiadał on duże zainteresowanie w sezonie.