Trybuna na stadionie w Prabutach czeka na odnowienie. Pogoń zachęca kibiców do wspólnej akcji i zaprasza na Dzień Sportu i Rekreacji

Stadion piękny, ale jeszcze trybuna czeka na remont. Akcja Pogoni Prabuty

Piłkarze z Prabut mają na Stadionie Miejskim do dyspozycji piękne boisko , nowy budynek z szatniami, a do pełni szczęścia brakuje tylko remontu starej trybuny. A jak zapewnia prezes Pogoni, ma kto z niej korzystać.

Na mecze seniorów w ostatnim sezonie przychodziło średnio 200-300 kibiców, a na mecz z Rodłem Kwidzyn zawitało ponad 500 osób. Myślę, że żadna V-ligowa drużyna nie może poszczycić się taką frekwencją kibiców. Trybuny nie stoją u nas puste – zapewnia Przemysław Dłużeń, prezes prabuckiego klubu.

W ubiegłym roku klub złożył do Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego projekt dotyczący renowacji trybuny, który dzięki głosom mieszkańców wygrał. Dzięki temu w budżecie miasta i gminy na 2024 rok samorządowcy zapisali 100 tys. zł. Z tego 10 900 zł wydano już na dokumentację projektową. To, co zostało, jest stanowczo za mało, bo szacowany koszt prac wynosi 400 tys. zł. By móc zrealizować chociaż pierwszy etap inwestycji, potrzeba około 140 tys. złotych.