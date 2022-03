Trwa nabór wniosków na mieszkania w nowym budynku TBS w Prabutach. Urząd Miasta i Gminy ogłosił przedłużenie terminu przyjmowania wniosków Karolina Staniszewska

Na początku stycznia 2022 roku Urząd Miasta i Gminy w Prabutach ogłosił nabór wniosków na mieszkania w nowym budynku TBS. Miał on potrwać do końca marca b.r., jednak urzędnicy przedłużyli termin składania wniosków do 15 kwietnia. Przypomnijmy, że nowy budynek TBS powstaje przy ul. Obrońców Westerplatte w Prabutach i będzie liczył dwanaście mieszkań.