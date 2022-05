Trójka reprezentantów UMKS Kwidzyn wystartuje w mistrzostwach Europy juniorów w bno. Znaleźli się w czołówce krajowych eliminacji

W dniach 20-27 kwietnia 2022 r. odbyło się zgrupowanie Kadry Narodowej Juniorów, przygotowującej się do mistrzostw Europy juniorów w biegach na orientację (European Youth Orienteering Championship – EYOC). Jego głównym elementem były dwa ostatnie biegi eliminacyjne do wąskiej reprezentacji Polski, rozgrywane w ramach zawodów międzynarodowych Nógrád Grand Prix 2022. Miejsce rywalizacji zostało wybrane nieprzypadkowo, ponieważ od 1 do 4 lipca 2022 r. właśnie w Salgótarján rozegrane zostaną tegoroczne mistrzostwa Europy. Z tego też powodu w zawodach wzięły również udział reprezentacje narodowe juniorów z Litwy, Węgier, Bułgarii, Ukrainy, Rumunii, Serbii, Irlandii oraz Słowacji.