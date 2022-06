Trasy spacerowe do 66 km od Kwidzyna. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 11 - 12 czerwca

Nie masz pomysłu na urokliwą ścieżkę na spacer w okolicy Kwidzyna? Nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać. Mamy 3 ciekawe trasy. Mają różny czas przejścia, i właśnie dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 trasy na spacer wśród zieleni w odległości do 66 km od Kwidzyna. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy spacerowe w pobliżu Kwidzyna przygotowaliśmy na weekend.

Wycieczki ze spacerem w pobliżu Kwidzyna We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 66 km od Kwidzyna, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🌳 Trasa spacerowa: Szlak Rzeki Wierzycy (Pogódki - Gniew) - pieszy niebieski Stopień trudności: 1.0

Dystans: 78,94 km

Czas trwania spaceru: 1515 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 158 m

Suma podejść: 2 034 m

Suma zejść: 2 115 m Trasę dla spacerowiczów z Kwidzyna poleca JJ_Active Szlak Rzeki Wierzycy powstał w roku 2005 w ramach budowy lokalnej sieci szlaków pieszych Ziemi Gniewskiej. Sieć ta obejmowała także część szlaku Dolnej Wisły oraz szlaki Lasów Dębińskich i Opaleński. Początkowo szlak Rzeki Wierzycy obejmował trasę miedzy Pelplinem a Gniewem. Był to odcinek dolnowierzycki planowanego dłuższego szlaku mającego wieść równolegle do tej rzeki.

W roku 2009 został wyznakowany przy współpracy z LOT Kociewie następny odcinek szlaku, poprzedzający w stosunku do istniejącego - dolnowierzyckiego a zaczynający się przy Leśnictwie Kochanki, przez które to miejsce przechodzi północny odcinek szlaku Jezior Kociewskich. Dalej przy wtórze LOT Kociewie odcinek ten (starogardzko-pelpliński) w następnym roku został doprowadzony do Starogardu Gdańskiego przy wykorzystaniu kawałka trasy szlaku Jezior Kociewskich. W tymże roku 2010 wytyczono kolejny dalszy fragment szlaku wiodący w górę rzeki. Była to druga część odcinka środkowowierzyckiego biegnąca od Skarszew.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka dookoła Jeziora Straszyńskiego Stopień trudności: 2.0

Dystans: 15,56 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podejść: 998 m

Suma zejść: 1 011 m GR3miasto poleca trasę spacerowiczom z Kwidzyna

W ostatni weekend lutego wybraliśmy się na wędrówkę krajoznawczą po lasach okalających Jezioro Straszyńskie. Akwen ten nie jest tak bardzo znany jak leżące nieopodal Jezioro Otomińskie, a wszystko przez to, że jest zbiornikiem retencyjnym i ujęciem wody pitnej dla południowych dzielnic Gdańska. To także Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni, dlatego latem nie spotkamy tu specjalnie ani plażowiczów, ani amatorów kąpieli. W ostatnich latach lasy te upodobali sobie amatorzy aktywnego wypoczynku. Jest tu mnóstwo ścieżek pod kątem wędrówek, bądź wycieczek rowerowych, a ciekawa rzeźba terenu i urozmaicony brzeg jeziora zachęca do aktywności. Znajdziemy tu sporo małych zatoczek i zakamarków w sam raz na piknik, dlatego też wrócimy tu ponownie gdy będzie cieplej

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Poranek biegowy w Otominie Stopień trudności: 2.0

Dystans: 15,19 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podejść: 134 m

Suma zejść: 133 m Pmfalcon poleca trasę mieszkańcom Kwidzyna

Okolice Otomina to wspaniały teren na różnego rodzaju formy aktywności. Można tutaj spacerować, biegać, jeździć na rowerze, uprawiać nordic walking, a nawet zbierać pokemony ;) Przedstawiam Wam jedną z propozycji trasy do zrealizowania w tym terenie. Na początek rundka brzegiem Jeziora Otomińskiego. Szczególnie polecam przebyć ją o wschodzie lub zachodzie słońca. Następnie cel wyprawy to kolejny zbiornik wodny, bardzo malowniczy nieopodal drogi do Bąkowa.

Na deser trasa w kierunku Widlina do Raduni i powrót do Otomina. Szlaki w okolicy są przebieżne i nie będzie najmniejszych problemów z ich pokonaniem.

Nawiguj

