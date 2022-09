Trasy nordic walking do 66 km od Kwidzyna. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 3 - 4 września

Szlaki nordic walking w okolicy Kwidzyna

Wspólnie z Traseo wybraliśmy 3 ścieżki nordic walking w odległości do 66 km od Kwidzyna. Sprawdź, czy szlak polecany przez innych jest ciekawa również dla Ciebie.

Zanim wyjdziesz, sprawdź prognozę pogody dla Kwidzyna.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Kadyny - najciekawsze zakątki okolicy

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,31 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podejść: 518 m

Suma zejść: 520 m

Amatorom nordic walking z Kwidzyna trasę poleca GR3miasto

Nad Zalewem Wiślanym rozciągają się mocno pofałdowane wzniesienia, których szczyty sięgają 100 m n.p.m. To wspaniały kąsek dla osób aktywnych lubiących terenowe wycieczki zarówno na rowerze, pieszo, jak i w siodle. Podczas jednodniowej wędrówki nie sposób zobaczyć wszystkiego, ale to tylko przedsmak przed tym, co planujemy na wiosnę.