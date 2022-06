Tak było podczas Dni Ryjewa 2022. Gwiazdą był „Sztywny Pal Azji”, ale nie zabrakło także disco-polo oraz atrakcji dla dzieci

Nieco więcej słuchaczy pojawiło się wieczorem, kiedy to na scenie występowały zespoły disco-polo: Densi oraz Toledo. Pierwszy dzień zakończyła natomiast taneczna zabawa plenerowa z zespołem „Aplauz”.

Kolejny dzień rozpoczął się o 6 rano, kiedy to na Wiśle odbyły się specjalne zawody wędkarskie zorganizowane o puchar wójta gminy Ryjewo. Do rywalizacji, która miała miejsce w Rudnikach, stanęło 9 zawodników. Wygrał Arkadiusz Kwiatkowski, który złowił ryby o łącznej wadze 3,30 kg. Kolejne miejsca zajęli: Artur Kantorski - 2,45 kg, Tomasz Kamprowski - 1,74 kg, Władysław Kowalski - 1,47 kg, Zbigniew Kamprowski - 1,46 kg oraz Jerzy Kochański - 1,37 kg.

Po południu, już na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, mieszkańcy mogli natomiast podziwiać ekwilibrystyczne zdolności podczas efektownego show rowerowego.