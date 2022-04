Szczypiorniści MMTS Kwidzyn urwali punkt brązowym medalistom mistrzostw Polski. W serii rzutów karnych puławianie byli nieomylni

Po trafieniu Kacpra Majewskiego gospodarze zbliżyli się jednak do gości na jedną bramkę (3:4) i wydawało się, że MMTS znalazł swój patent na puławian. Niestety była to jedynie chwilowa przerwa w dominacji gości. W kolejnych minutach Azoty zdobyły 6 bramek przy zaledwie jednym trafieniu Kwidzyna (Jędrzej Zieniewicz) i po 14 minutach gry czerwono-czarni przegrywali z Puławami 4:10. Wówczas gospodarze nieco się przełamali i po golach Jędrzeja Zieniewicza, Kamila Kriegera oraz Kacpra Majewskiego, zmniejszyli istniejące straty do 3 bramek – 7:10. Jak się okazało trzybramkowa różnica między zespołami utrzymała się już do końca pierwszej połowy tego spotkania.

Po wznowieniu gry świetnie bronił Mateusz Zembrzycki, co pomogło puławianom w powiększaniu wypracowanej przewagi. W 40 minucie gry, po trafieniach Michała Jureckiego i Antoniego Łangowskiego goście prowadzili już 6 bramkami – 21:15. Kwidzynianie poprawili jednak swoją grę w defensywie, a także wykorzystywali błędy zespołu gości. W efekcie przez kwadrans MMTS rzucił 9 bramek przy zaledwie dwóch trafieniach Puław. Dzięki temu kwidzynianie nie tylko odrobili straty, ale w 54 minucie wyszli na prowadzenie 24:23. Minutę później wyrównał Piotr Jaroszewicz, a jak się później okazało, remis utrzymał się do końca regulaminowego czasu gry. W ostatnich sekundach szalę zwycięstwa na stronę Kwidzyna mógł przechylić Bartosz Nastaj, jednak rozgrywający MMTS nie trafił w bramkę.