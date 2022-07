Święto Kolorów Holi w Kwidzynie! Zobaczcie, co działo się na placu pod Gdaniskiem [ZDJĘCIA] Karolina Staniszewska

W sobotę, 9 lipca na placu pod Gdaniskiem w Kwidzynie zrobiło się barwnie! Wszystko za sprawą Holi Święta Kolorów. Przypomnijmy, że Holi Święto Kolorów to plenerowa impreza muzyczna, podczas której co 30 minut, na sygnał DJa, wszyscy obrzucają się proszkami w kolorach tęczy. Zobaczcie, co się działo!