Supra Kwidzyn, Rodło Kwidzyn oraz Pogoń Prabuty z szansami na awans do V ligi. W niedzielę kolejne piłkarskie Derby Kwidzyna

Rodło Kwidzyn - AP Malbork 2:1 (1:0)

W niedzielę, 29 maja 2022 r. kolejne piłkarskie Derby Kwidzyna. W walce o awans do V ligi Supra podejmie Rodło

Czarni Przemysław - Supra Kwidzyn 0:5 (0:1)

Supra oraz Rodło to jednak nie jedyne drużyny z powiatu kwidzyńskiego, które walczą o awans do Klasy Okręgowej. Na IV miejscu w rozgrywkach klasy A , tuż za kwidzyńskim Rodłem, plasuje się bowiem Pogoń Prabuty. Do Rodła traci zaledwie 2 punkty, a do zajmującego II miejsce Ostaszewa kolejne 2 punkty. I właśnie Mady Ostaszewo będą najbliższym wyjazdowym przeciwnikiem prabucian. Mecz odbędzie się w niedzielę, 29 maja 2022 r. o godz. 15.00. Dodajmy, że w ostatniej kolejce Pogoń na własnym terenie pokonała LKS Waplewo 2:1, natomiast Mady przegrały na wyjeździe z Deltą Miłoradz 0:3.

Zespół z Miłoradza będzie natomiast najbliższym rywalem kolejnej drużyny z powiatu kwidzyńskiego. W sobotę, 28 maja 2022 r. o godz. 17.00 Deltę na własnym terenie podejmie bowiem Relax Ryjewo.