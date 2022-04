Spacer do 66 km od Kwidzyna. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 9 - 10 kwietnia?

Ścieżki spacerowe w pobliżu Kwidzyna

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer oddalonych maksymalnie o 66 km od Kwidzyna, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 09 kwietnia w Kwidzynie ma być 9°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 10 kwietnia w Kwidzynie ma być 9°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,31 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podejść: 518 m

Suma zejść: 520 m

Trasę spacerową mieszkańcom Kwidzyna poleca GR3miasto

Nad Zalewem Wiślanym rozciągają się mocno pofałdowane wzniesienia, których szczyty sięgają 100 m n.p.m. To wspaniały kąsek dla osób aktywnych lubiących terenowe wycieczki zarówno na rowerze, pieszo, jak i w siodle. Podczas jednodniowej wędrówki nie sposób zobaczyć wszystkiego, ale to tylko przedsmak przed tym, co planujemy na wiosnę.