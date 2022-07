Silent Party w Kwidzynie. Cicha impreza odbędzie się po raz drugi na kwidzyńskim deptaku. Całość poprowadzi DJ SashaS

W piątek, 8 lipca na kwidzyńskim deptaku przy ul. Piłsudskiego odbędzie się Silent Party. Zabawa rozpocznie się o godzinie 20.

- Jest lato, zabawa i klimat na muzykę. Wychodzimy na place, ulice, skwery z tym co mamy najlepsze. Spotykamy się na deptaku i tańczymy do zdarcia zelówek! Z cyklu "LETNIE GRANIE" Kwidzyńskie Centrum Kultury proponuje jedyne w swoim rodzaju Silent Party. To interesujące doświadczenie gwarantujące nowe, ciekawe doznania i dużo rozrywki, głównie z powodu nowatorstwa i unikalności tego nietypowego typu imprezy – zaprasza Kwidzyńskie Centrum Kultury.