Sadlinki. Do końca marca trwa konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Wójt gminy przyzna nagrody w trzech kategoriach wiekowych

Trwa konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Sadlinki

Palmy zgłoszone do konkursu muszą mieć minimum 40 cm wysokości, a także powinny zostać wykonane samodzielnie (przez jedną osobę), tradycyjną metodą. Polecana technika wykonania to materiały naturalne, w tym żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki, krepa, wstążki, bibuła itp.

Warto dodać, że konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych: przedszkole i zerówka, klasy I – IV szkoły podstawowej oraz klasy V -VIII szkoły podstawowej. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody za pierwsze trzy miejsca oraz wyróżnienia.

Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do 31 marca 2022 r., do pokoju 112 w Urzędzie Gminy w Sadlinkach. Na 5 kwietnia 2022 r. zaplanowano natomiast ogłoszenie wyników. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Szymon Figurski z UG Sadlinki, pod numerem telefonu 55 275 75 56 lub też pod adresem: [email protected]