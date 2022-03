Przegląd prasy 23.03.2022 Kwidzyn. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kwidzyna

Przewodnik „Poland 100 Best Restaurants” wskazuje corocznie, od 2011 roku, najlepsze restauracje i karczmy w Polsce. 21 marca poznaliśmy tegorocznych zwycięzców plebiscytu, którzy wybierani są przez gości. Według organizatorów jest to najbardziej obiektywny sposób oceny, lepszy nawet niż ocena jedynie przez grupę krytyków kulinarnych. Zobacz, które restauracje i karczmy były najlepsze w 2022 roku!

Na drogach naszego powiatu dochodzi niemal do kilkudziesięciu zdarzeń rocznie z udziałem dzikich zwierząt. Do jednego z nich doszło w minioną niedzielę w Brokowie, gdzie samochód osobowy wjechał do przydrożnego rowu po najechaniu na sarnę. Zderzenie samochodu z sarną, dzikiem, czy łosiem może być tragiczne w skutkach, nie tylko dla tego stworzenia, ale także dla kierowców i pasażerów. Kwidzyńscy policjanci apelują do kierowców o zwiększenie ostrożności podczas jazdy przez las.