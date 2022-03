Przegląd prasy 14.03.2022 Kwidzyn. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kwidzyna

Na mapach Google ambasada Federacji Rosyjskiej w Warszawie znalazła się przy ulicy Bohaterów Ukrainy. Szanse na to, że władze miasta zmienią nazwę ulicy w rzeczywistości są jednak niewielkie.

Policjanci znów ostrzegają przed oszustami, którzy pod pretekstem zakupu wystawionego za pośrednictwem OLX towaru, przesyłają link przekierowujący do łudząco podobnej witryny tej platformy z instrukcją do wprowadzenia karty płatniczej lub przekierowujący na stronę banku w celu zalogowania się. W ten sposób przestępcy uzyskują dostęp do środków finansowych sprzedającego. Tak został oszukany mieszkaniec Kwidzyna, który stracił 12 tys. złotych.