Prasówka z sierpnia 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Burmistrz Kwidzyna zachęca mieszkańców do udziału w konsultacjach dotyczących przebudowy ulicy Warszawskiej i ul. 15 Sierpnia. Zainteresowani mogą wziąć również w spotkaniu z projektantem, które odbędzie się w najbliższy wtorek (3 września).

Klub Pogoń Prabuty zaprasza mieszkańców na charytatywne wydarzenie, którego celem jest zbiórka pieniędzy na renowację trybuny na Stadionie Miejskim. To projekt z Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego w edycji 2024, ale kwota 100 tys. zł, która jest zapisana w budżecie samorządu na ten cel, nie wystarcza.

Jak poinformowali "Dziennik Bałtycki" strażacy, w nocy walczyli z pożarem w miejscowości Gilwa w powiecie kwidzyńskim. Spłonął budynek gospodarczy, samochody oraz motocykle, a jedna osoba została przewieziona do szpitala.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w sierpniu uwagę czytelniczek i czytelników z Kwidzyna. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Finał konkursu Bursztynowa Miss Polski, który zorganizowano w Sopocie, był wydarzeniem pełnym emocji, elegancji i niezapomnianych chwil. Na sopockim molo, zebrały się tłumy, aby podziwiać piękno i wdzięk finalistek, które przez ostatnie dni intensywnie przygotowywały się do rywalizacji o prestiżowy tytuł. Poznajcie nową Bursztynową Miss Polski!

Kolejni nietrzeźwi kierujący zatrzymani na drogach powiatu kwidzyńskiego. Jeden z nich wjechał do przydrożnego rowu i uderzył w drzewo. Kwidzyńscy policjanci zatrzymali również kierowcę z aktywnym sądowym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Ponad 500 km pokonali uczestnicy 32 Elbląskiej Pielgrzymki Pieszej i 15 Pielgrzymki Rowerowej z Elbląga na Jasną Górę. Do Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej weszli razem – około 400 osób – w minioną niedzielę (11 sierpnia).

Rolnik znalazł na polu przedmiot przypominający pocisk. O znalezisku mężczyzna natychmiast zawiadomił policję. Niewybuch teraz przejmą saperzy Wojska Polskiego z Wrocławia, a do tego czego czasu, miejsce zabezpieczają policjanci.

Leniwy złodziej wykazał się kreatywnością, za którą teraz poniesie odpowiedzialność. Mężczyzna nie chciał wracać do domu pieszo, więc... ukradł rower. Kwidzyńscy policjanci ustalili sprawcę i odzyskali skradziony rower. 29-letni mieszkaniec gminy Kwidzyn przyznał się do zarzutu, ale to nie wszystko.