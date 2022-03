Prasówka Kwidzyn 24.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kwidzynie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Kwidzyn 24.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Punkt pomocy dla uchodźców z Ukrainy znajduje się w Hufcu ZHP przy ul. Warszawskiej 14 w Kwidzynie. To tutaj mogą uzyskać niezbędne rzeczy, takie jak ubrania, bieliznę, buty, czy też koce i poduszki. Punkt jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 19:00 oraz w soboty od godziny 10:00 do 13:00. Można też umówić się indywidualnie dzwoniąc pod numer 601 911 566.